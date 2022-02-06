Faik Öztrak iktidara grafikle seslendi: Ocak ayında şampiyonluğa oynayacak

OECD’nin 2021 Aralık tarihli enerji enflasyonu grafiğini paylaşarak iktidara seslenen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Enflasyon bizden değil, dışarıdan" diyen Kaçak Saray ve şürekası grafiğe iyice baksın. 31 Aralık gecesi yaptıkları fahiş enerji zamları olmadan bile, OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip 4. ekonomiyiz. Ocak verileriyle şampiyonluğa oynayacağımız ise aşikar” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, enflasyon açıklamaları nedeniyle iktidara seslendi.

OECD'nin 2021 Aralık tarihli enerji enflasyonu grafiğini paylaşan Öztrak, “Enflasyon bizden değil, dışarıdan” diyen Kaçak Saray ve şürekası grafiğe iyice baksın. 31 Aralık gecesi yaptıkları fahiş enerji zamları olmadan bile, OECD ülkeleri içinde en yüksek enerji enflasyonuna sahip 4. ekonomiyiz. Ocak verileriyle şampiyonluğa oynayacağımız ise aşikar” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamasında enflasyona da değinerek, “Hem salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık” ifadelerini kullanmıştı.

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