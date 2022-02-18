Faik Öztrak’tan Tarkan açıklaması

Tarkan'ın yeni şarkısı hakkında soruya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarkan dünyanın, memleketinin, kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığı ile notalara dökmüş. İnsanlara umut verecek çok güzel de bir şarkı yapmış. Kimse öküzün altında buzağı aramasın" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

2 FOTOĞRAFI KARŞILAŞTIRDI: BU NASIL AYNI GEMİDE OLMAK?

Basın toplantısında Öztrak, 2 ayrı fotoğraf gösterdi. Polatlı'daki yağ kuyruğu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saraydaki fotoğrafını karşılaştıran Öztrak, “Bir tarafta ucuz yağ almak için soğukta kuyruklarda saatlerce bekleyen Polatlılı hemşehrilerimiz. Diğer tarafta altın varaklı odalarda gezinen sarayın kibirlisi” dedi.

Erdoğan’ın, “Hepimiz aynı gemideyiz” sözlerine göndermede bulunan Öztrak, “Bu iki fotoğrafa baktığınızda bu nasıl aynı gemide olmak? Bunlar bıraktık gemilerini, evlatlarının gemiciklerine bile milletimize yolcu olarak almazlar. Bunlar milletimizi gemilerine ancak kürek mahkumu ederler. Bunlar milleti unuttu, milleti görmüyor, feryadını duymuyor. Sonra da dönüp aynı gemideyiz diyor” dedi.

TARKAN’IN ŞARKISINI YORUMLADI: İNSANLARA UMUT VEREN BİR ŞARKI

Tarkan'ın şarkısı ‘Geççek’ şarkısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Öztrak, şöyle konuştu:

* Tarkan dünyanın, memleketinin, kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığı ile notalara dökmüş. İnsanlara umut verecek çok güzel de bir şarkı yapmış.

* Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Öküzün altında buzağı arayanlar, eski dostlar şarkısını dinleyip, yollarına gül döktüklerini, yağan yağmurda beraber ıslandıklarını yad etmeye devam etsin.

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