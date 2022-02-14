Fatih Belediye Başkanı: Yüzde 100 yasal bir bina üzerinden siyasi münazara İstanbul’a en büyük haksızlık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Süleymaniye Camii yakınlarındaki İlim Yayma Vakfı'na ait yurdun inşaatı konusu da tartışıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis şubat ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Meclis Toplantısı’nda Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Süleymaniye’de İlim Yayma Vakfı’nın yurt bina inşaatı ile ilgili konuştu.

“YÜZDE 100 YASAL BİR BİNA ÜZERİNDEN SİYASİ BİR MÜNAZARA İSTANBUL’A EN BÜYÜK HAKSIZLIK”

Ergün Turan, İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

* Tartışmaların odağındaki öğrenci yurdu inşaatının yapıldığı parselin mülkiyetinin İlim Yayma Vakfı’na ait olduğu kamuoyu tarafından bilinmekte. Bize göre yasal olan binaya mühür vurarak olay sanki yasadışı kaçak bir yapılaşma varmış gibi bir başka düzleme taşıdı.

* Kanun maddesi diyor ki, ‘Kurulca onaylanan projeler İl Özel İdaresi veya belediyece uygulanır. Bir bina var orada Fetva Han diye. 1969’dan beri boş bir parsel değil burası yasal bir bina.

* Bununla ilgili toplumsal hassasiyet oluşunca hemen biz de İlim Yayma Vakfı ile görüştük. 3’üncü gün süre dolmadan, durdurulmuş bir inşaata süre dolmadan, basın eşliğinde bir bürokrat arkadaş tarafından durdurulmuş bir inşaata mühürleme şovu yapılıyor.

* Süleymaniye’de yüzde 100 yasal bir bina üzerinden siyasi bir münazara yaşamak İstanbul’a yapılacak en büyük haksızlıktır. DHA

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