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Feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası kiralanacak

Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 2 adet feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası ihale ile kiraya verilecek.

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Feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ortaca ilçesi Dalyan mahallesi Deniz Kızı Restoran – Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesi Horozlar mevkii hattı ile Dalyan Mahallesi Portakal Otel Önü – Çandır Mahallesi hattının 2 yıl süre ile, Fethiye Karagözler mahallesinde bulunan Gümrüksüz Satış Mağazasının 31 ay süre ile kiralanmasına ilişkin ihale, 26 Ekim 2022 tarihinde İdare’nin adresinde gerçekleştirilecek.

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