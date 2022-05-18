FETÖ şüphelisi eski albay ve üsteğmen Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan FETÖ şüphelisi eski albay K.B. ve üsteğmen C.L., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Edirne’de birinci derece yasak bölgede sınır hattında yaptıkları kontrollerde, yasadışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan eski albay K.B. ile eski üsteğmen C.L.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından birinci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi S.Y.’nin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)