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FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerine operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

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FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerine operasyon: 9 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan, güncel faaliyetlerde bulundukları istihbarat edilen ve/veya gaybubet evlerinde saklandıkları bilgilerine ulaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi. İHA

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