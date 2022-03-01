FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerine operasyon: 9 şüpheli yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan, güncel faaliyetlerde bulundukları istihbarat edilen ve/veya gaybubet evlerinde saklandıkları bilgilerine ulaşılan 10 şüpheliye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Firari örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi. İHA