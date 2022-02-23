FETÖ’nün Kayseri finansörüne 24 yıl 9 ay hapis

FETÖ'nün Kayseri'de finans yapılanmasında bölge sorumlusu olarak faaliyet göstermekten yargılanan Serdal Karakurt, 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdal Karakurt ve avukatı katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Karakurt, suçsuz olduğunu savunarak, beraatını istedi.

Sanık Karakurt hakkında hazırlanan mütalaada, örgütün Kayseri yapılanmasında önce ‘Kocasinan eyalet sorumlusu' olarak görev aldığı, daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olduğu belirtildi. Örgüt içinde ‘Akif' kod adıyla bilinen Karakurt’un 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar da sözde ‘Kayseri il sorumlusu' olarak görev yaptığı kaydedildi.

Bugün görülen karar duruşmasında son sözleri dinleyen mahkeme, sanık Karakurt hakkında ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', ‘resmi belgede sahtecilik' suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. FETÖ’nün Kayseri’de finans yapılanmasında bölge sorumlusu olarak faaliyet gösteren Serdal Karakurt, 4 yıllık bir arama sonrası 10 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.