Firari Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı tutuklandı

Küçükçekmeçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye genelinde ihalelere fesat karıştıran "Erkan Karaaslan" liderliğindeki suç örgütü soruşturmasında firari Avcılar Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

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Söz konusu soruşturma Avcılar Belediyesi’nin ihalelerinde yalnızca örgüt ile bağlantılı firmalardan teklifler alındığı ve yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklif evrakı hazırlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda örgütle bağlantılı firmanın sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, “aslı görülmüştür” şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği ve ihaleye katılma koşulları olmayan firmaların buna rağmen ihaleye katılmalarının sağlandığı belirlendi.

Öte yandan dosya kapsamında yapılan çalışmalarda Erkan Karaaslan suç örgütünün ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 Milyon TL değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı da belirtildi.

Yapılan incelemelerde 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde yaklaşık 170 bin TL, 2016 yılındaki ihalelerde ise yaklaşık 54 bin TL kamu zararının oluştuğu yönünde tespitlerde bulunuldu. Kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon TL olduğu da belirtildi.

Soruşturma kapsamında 28 aralık 2021’de ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık’ suçlarının şüphelisi 19 kişiye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalanmıştı. Firari olan Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal 1 Şubat tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Burçin Baykal tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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