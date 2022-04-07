‘Fiyatlar düşecek’ diyen Erdoğan’a halktan yanıt: Yalandan bıktık

Hayat pahalılığı her geçen gün artıp, vatandaşın alım gücü erirken; zamlar için farklı sebepler öne süren iktidar cephesinden sık sık "fiyatlar düşecek" şeklinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ancak yurttaşlar zamların sebebinin iktidar olduğunu dile getiriyor ve hayat pahalılığının düşeceğine dair inançlarının kalmadığını söylüyor.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Dar gelirli her gün yeni bir zam haberi karşısında kara kara düşünmek zorunda kalırken; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri zamların sebebi olarak daha çok ‘dış gelişmeleri’ hatta muhalafeti gösterirken, hayat pahalılığının da düşmeye başladığını, daha da düşeceğini belirtiyor.

Ancak halk aynı görüşte değil. Satın alma güçlerini kaybeden ve pahalılık karşısında çaresiz kalan yurttaşlar tek sorumlunun iktidar olduğunu, zamların da abartılmadığını, aksine vatandaşların sabırlı olduğunu dile getiriyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy Meydanı’nda vatandaşa mikrofon uzattı, “Sizce hayat pahalılığının sorumluları kim? Vatandaş, esnaf pahalılığı abartıyor mu? Döviz kurları düşünce fiyatların da düşeceği söylenmişti. Sizce düştü mü, düşer mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“ONA HİÇ KİMSE İNANMIYOR”

İbrahim bey: “Her şeyin sorumlusu bugünkü iktidar. Başka kimse sorumlu değil. Fiyat niye artıyor? Domatesi 5 liraya alıyorduk, şimdi çıktı 25 liraya… (İktidar yetkilileri döviz kurları düşünce fiyatların da düşeceğini söylemişti. Sizce düşüyor mu, düşer mi?) Mümkün değil. Ona hiç kimse inanmıyor. Beşikteki çocuğa söylesen inanmaz. Artık onların yalanlarından bıktık! (Neden bu hale geldi sizce ülkemiz?) Yiyicilerden, tefecilerden dolayı herkes perişan.”

“HAYAT PAHALILIĞININ SORUMLUSU ERDOĞAN”

Halil Demir: “(Pahalılığın sorumlusu) Recep Tayyip Erdoğan ve onun hükümeti. (Sizce vatandaş, esnaf hayat pahalılığını abartıyor mu?) Hayır. Elinden geleni yapıyor. (İktidar yetkilileri döviz kurları düşünce fiyatların da düşeceğini söylemişti. Sizce düşüyor mu, düşer mi?) Hayır. Hiç iniş yok, çıkıyor. Bugün 19 liraya aldığın şeyi yarın 21-22 liraya alıyorsun. Sen mazot fiyatını indirmezsen fiyatları da düşüremezsin. Bunları dinlemeye kalkarsan, her şey yalanlarla dolanlarla geçiyor. Yalan dolanla da bu iş olmaz.”

“KENDİLERİ DE NE YAPTIKLARINI BİLMİYOR”

Osman Güleryüz: “Bence hayat pahalılığının sorumlusu iktidar. Bugüne kadar izlenen ekonomi politikaları bu pahalılığı yaratan en büyük faktör.

(Sizce vatandaş, esnaf hayat pahalılığını abartıyor mu?) Kesinlikle abartmıyor. Şu an alım gücümüz çok düştü. Maaşlar, ürünlerin fiyat artışıyla aynı oranda artmadığı için abarttıklarını kesinlikle düşünmüyorum. İnsanlar ciddi anlamda zorluk çekiyorlar, ben de zorluk çekiyorum. Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Zor durumdayız.

(İktidar yetkilileri döviz kurları düşünce fiyatların da düşeceğini söylemişti. Sizce düşüyor mu, düşer mi?) Hiçbir şekilde düşeceğini düşünmüyorum. Bir şeyler yapılıyor ama kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çok az bir güven var ekonomi yönetimine. İleride de çok olumlu bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü yapısal reformalar çok fazla gerçekleşmiyor. Geçici çözümlerle anca günü kurtarıyorlar.

(İktidar yetkililerin ekonomiye yönelik olumlu açıklamalarını inandırıcı buluyor musunuz?) Kesinlikle hayır. Ülkenin iyiliğini ve vatandaşı düşünen insanların yetkili yerlere getirildiğini düşünmüyorum.”

“EKONOMİ İYİ İDARE EDİLMİYOR”

Yasemin Başlamışlı: “Hayat pahalılığının sorumlusu hükümet. Ekonomi iyi idare edilmiyor. (Sizce vatandaş, esnaf hayat pahalılığını abartıyor mu?) Hayır, hiç de abartmıyor. İnsanlar aç. Bu Ramazan’da Halk Ekmek’te bile ne kadar kuyruk oluyor… Patatesin, patlıcanın, domatesin, sivri biberin fiyatını biliyor musunuz? İnsanlar doğru söylüyorlar. İnsanlar ‘açız’ diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum, emekliyim çünkü. Emeklilerin durumu feci. (İktidar yetkilileri döviz kurları düşünce fiyatların da düşeceğini söylemişti. Sizce düşüyor mu, düşer mi?) Hayır, düşmedi, düşmeyecek.”

“FİYATLAR DÜŞMEZ, ARTMAYA DEVAM EDER”

Gönül Mercaner: “Baştakiler. Çünkü dışarıya bağımlı yaşıyoruz. Eskiden kendimiz üretiyorduk, fabrikalar da kapandı, her şeyi yurtdışından dolarla aldığımız için pahalıyız tabi… (Sizce vatandaş, esnaf hayat pahalılığını abartıyor mu?) Hayır abartmıyor. Çok sabırlı. Bizim halkımız çok sabırlı. (İktidar yetkilileri döviz kurları düşünce fiyatların da düşeceğini söylemişti. Sizce düşüyor mu, düşer mi?) Asla düşmez. Çünkü aslında aldığımız her şeyin yarısından çoğu vergi. Devlet vergiye aç olduğu için; kasa boş, bizim paralarımızla, vergiyle dolduracağı için de fiyatlar düşmez. Daha da çıkar.”

“ABARTILAN BİR ŞEY YOK”

Kamil bey: “Hayat pahalılığının sorumluları yönetimde olanlar. Kimler olacak? Ben değilim. (Sizce vatandaş, esnaf hayat pahalılığını abartıyor mu?) Abartılan bir şey yok şu anda.”

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