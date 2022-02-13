FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

FSM Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre boş bulunan kadrolara öğretim elemanı alımı gerçekleştirilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; FSM Vakıf Üniversitesi belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 10.02.2022 – 24.02.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…