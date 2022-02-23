Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
İzmit'te, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ı (60) öldüren Ramazan Ö. (21) ve bir kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, geçen Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta meydana geldi.
Ramazan Ö., haber konusunda görüşme bahanesiyle ofisine gittiği Güngör Arslan’a tabancayla peş peşe ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Güngör Arslan, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı. Polis ekipleri, Ramazan Ö.nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı.
Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. DHA