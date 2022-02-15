Gazeteci Hülya Kılınç da cezaevine gönderildi

Şehit MİT mensubunun cenazesini haber yaptıkları için yargılanan ve haklarında verilen karar İstinaf Mahkemesi tarafından onan gazetecilerden Hülya Kılınç gözaltına alındı ve hastanedeki kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim olan Murat Ağırel ve Barış Barış Pehlivan da tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hülya Kılınç, onanan kararının ardından memleketi Manisa'da ikamet ettiği evinde gözaltına alındı. Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen gazeteci Kılınç, daha sonra kentteki E Tipi kapalı Cezaevine gönderildi.

“AKP'NİN BASKILARI GAZETECİLERİ SUSTURAMAZ”

Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile birlikte gazeteci Hülya Kılınç hakkındaki karara tepki gösteren CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, son 5 yıldır AKP iktidarının gazeteciler üzerindeki baskıyı artırdığını ve tutuklamalarla gazetecilere gözdağı vermek istediğini dile getirdi. CHP Manisa İl Başkanı Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'de artık toplumun her alanında korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor. Özellikle son 5 yıldır halka gerçekleri sunan gazeteciler ya gözaltına alınıyor ya da tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e verilen hapis cezasının onanmasıyla birlikte iktidar Türkiye tarihine kara bir lekeye daha imza attı. Hemşerimiz ve değerli gazeteci dostumuz Hülya Kılınç başta olmak üzere ülkemizin önemli kalemlerinin cezaevine gönderilmesini asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de özgür basının sesini asla susturamazlar. AKP'nin baskıları gazetecileri asla susturamaz”

İlginizi Çekebilir Gazeteciler yeniden cezaevine girdi

İlginizi Çekebilir Gazetecilerin tutuklanmasına tepki yağdı