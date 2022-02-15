Gazeteci Hülya Kılınç sabah tahliye edilecek
Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberlere ilişkin davada istinaf mahkemesi tarafından hapis cezası onanan gazeteciler arasında yer alan Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakılırken, cezaevinde olan Hülya Kılınç’ın ise yarın sabah serbest bırakılacağı öğrenildi.
Bir MİT mensubunun Libya'da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e verilen hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.
Kararın ardından gazeteci Hülya Kılınç memleketi Manisa'da gözaltına alınarak, sağlık kontrolünün ardından kentteki E tipi Cezaevine gönderilmişti.
Silivri Cezaevine gönderilen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel bugün akşam saatlerinden sonra serbest bırakılırken, cezaevindeki Hülya Kılınç'ın ise yarın sabah serbest bırakılacağı öğrenildi.
Cezavindeki gazeteci Kılınç'ın ailesi, Hülya Kılınç'ın yarın sabah cezaevinden tahliye edileceği bilgisine ulaştıklarını, bu geceyi cezaevinde geçireceğini öğrendiklerini ifade etti.