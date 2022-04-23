Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç 1945 yılında Bursa’nın Yenişehir semtinde dünyaya geldi.

Afyon Dumlupınar İlkokulunda okuyan Tufan Türenç, ilk okuldan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesinden 1964 yılında mezun oldu.

İlk başlarda Nişantaşı’ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptıran yazar burada bir yıl okuduktan sonra Fındıkzade’de Gazetecilik Okuluna girmiş ve Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine 1968 yılının sonlarına doğru stajyer muhabir olarak Milliyet gazetesinde başladı.

Tufan Türenç, 1978 yılında gazeteci Pınar Türenç ile evlendi.

1986 yılına kadar burada çalıştı. 1986 yılında Güneş Gazetesine geçmiş, iki yıl sonra da Çetin Emeç’in başında bulunduğu Hürriyet gazetesine geçti.

Gazeteciler Cemiyet üyesi olan Tufan Türenç, Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü görevi de gerçekleştirdi. Türenç 2017 yılında gazeteden ayrılarak, emekli olduğunu açıkladı.

Tufan Türenç 23 Nisan 2022 yılında hayatını kaybetti.

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