Gazeteciler yeniden cezaevine giriyor

Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan 6 gazeteciye verilen hapis cezası kararları onandı. Bugün Çağlayan Adliyesi’ne giden gazetecilerden Barış Pehlivan, Murat Ağırel'in tutuklanması bekleniyor.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Bir MİT mensubunun Libya'da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan gazeteciler Ferhat Çelik, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Barış Terkoğlu'na verilen hapis cezası kararlarını onadı.

Bugün İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi'ne giderek infaz savcılığına başvuran gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'in tutuklanması bekleniyor. Barış Pehlivan 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası almıştı.

“SUSMAYIN, KORKMAYIN, ALIŞMAYIN”

İnfaz savcılığına başvuru için adliyeye giden Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. SUSMAYIN,KORKMAYIN,ALIŞMAYIN” ifadelerine yer verdi.

“ÜÇÜNCÜ KEZ…”

Adliye önünden fotoğraf paylaşan Barış Pehlivan ise “Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…” notunu düştü.

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