Gazeteciye keyfi hapis teklifinde geri adım

Şirket isminin yer almadığı haberlerde dahi itibarın zedelendiği gerekçesiyle gazetecilerin 3 yıl hapse çarptırılmasını öngören madde tekliften çıkarılıyor.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, herhangi bir şirketin ismi belirtilmediği halde ‘şirketin itibarını zedeledin' denilerek gazetecilerin 3 yıl hapse atılmasını öngören cümleyi yasa teklifinden çıkaracaklarını söyledi.

AKP'li milletvekillerinin Bankacılık Kanunu ile uyum sağlama adı altında gazetecilere getirmek istediği keyfi hapis cezası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifinin 34'üncü maddesinde yer alıyor.

“İtibarın Korunması” başlığıyla getirilmek istenen maddenin ilk cümlesiyle bankalar gibi finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri hakkında da yalan haber yapılması yasaklanıyor.

Buna göre, bir şirketin itibarına ve servetine kasten zarar verecek şekilde basın ve internet gibi iletişim araçları yoluyla asılsız haber yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar.

KORSAN CÜMLE

Ancak, Bankacılık Kanunu ile uyumlaştırıldığı söylendiği halde yasa teklifindeki bu maddeye Bankalar Kanununda yer almayan bir cümlenin eklendiği fark edildi. Cümle şöyle: “İsimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni saracak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yukarıda belirtilen araçlarla (basın, internet vb.) yayılamaz.”

“KEYFİ HAPİS” GELECEKTİ

Bu cümle TBMM'den geçip yasalaşsaydı, hiçbir şirketin ismine dahi yer verilmeden sektördeki sorunu dile getiren gazeteciler ‘olumsuz haber kamuoyunda tereddüde yol açtı' denilerek hapse gönderilecekti.

Düzenlemeyi komisyonda eleştiren CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, “Kanuna bir madde eklenmek suretiyle haklarını arayan Evim mağdurları adeta cezalandırılmak istenmektedir. Güya şirketin itibarı korunacak. Şirketin adı yok, hiçbir şey yok; efendim, sektördeki şirketlerin zor durumda olduğu ifade ediliyor ya da vatandaşlarda tereddüde yol açıyor denilerek hapis verilecek. Bu cümle tekliften çıkarılmalıdır. Tam tersine tasarrufçuyu yanıltan şirketler hakkında daha ağır cezalar getirilmelidir” dedi. Hamzaçebi konuşurken araya giren AKP Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Onu çıkaracağız” bilgisini verdi.

İlginizi Çekebilir ‘Beşli çete' diyene hapis gelmiyor