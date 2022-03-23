‘Geçinemiyoruz’ eylemine katılan 100 kişiye soruşturma açıldı

Eskişehir’de 12 Şubat akşamı gerçekleştirilen zam protestosuna katılan çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla geçen Şubat ayında, ‘Zamlar Geri Alınsın’ adı altında ‘Geçinemiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz.

Zamları protesto ediyoruz’ eylemine katıldığı gerekçesiyle aralarında sivil toplum kuruluşu üyesi, siyasi parti temsilcisi ve vatandaştan oluşan 100 kişi hakkında soruşturma açıldı.

ARBEDE YAŞANMIŞTI

Eskişehir’de siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından, 12 Şubat tarihinde zamlara tepki amacıyla eylem düzenlenmişti.

Eskişehir’de elektrik ve doğalgaza yapılan zamları protesto etmek amacıyla, ‘Zamlar geri alınsın’ adı altında ‘Geçinemiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz. Zamları protesto ediyoruz’ eylemine yaklaşık 600 kişi katılmıştı. Yaklaşık 750 polisin görev aldığı eylemde, ‘Susma haykır, zamlara hayır’, ‘Hükümet istifa’, ‘Hükümet zamları al başına çal’ sloganları ile yürümek isteyen eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmış ve polis, eylemcilerin yürümesine izin vermemişti.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu’nun da katıldığı eylemde, milletvekillerinin de yürüyüş için izin verilmesi yönündeki çabaları sonuç vermemişti.

Uzun süre yaşanan arbedenin ardından eyleme katılanlar, basın açıklamasının ardından, faturalarını yakarak eylemlerini sonlandırmıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

12 Şubat günü yapılan ‘Zamlar geri alınsın’ yürüyüşüne katılan, aralarında CHP Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişi hakkında 2911 sayılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma açılanlar polis tarafından ifadeye çağrıldı.

“ASLINDA BİZ, SİZLERİN DE ÖDEYEMEDİĞİ FATURALAR İÇİN ORADAYDIK”

Hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma açılan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Avukat Emre Genç, eylemde anayasal haklarını kullandıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek şöyle konuştu:

*Siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan yaklaşık 100 kişi hakkında soruşturma açıldı. Biz geçen hafta soruşturma açıldığını öğrendik.

*Dün de emniyetten aradılar ve ifadeye çağırdılar. CHP’den yaklaşık 12 kişi hakkında soruşturma açıldı. Zamları protesto etmek suç mu? Bizler anayasal hakkımızı kullanarak, zamları protesto etmek için oradaydık.

*Açıklama yapılacak yere kadar yürümek istedik. Ancak polisin engeliyle karşılaştık. Tamamen tek bir amacımız vardı; zamların protesto edilmesi. Her yerde ufak, tefek sıkıntılar yaşanıyor. Ama orada polisin sert müdahalesiyle karşılaşıldı.

*Orada bir taşkınlık yapılmadı, herkes yanında getirdiği faturayı yakarak, zamları protesto etti. Aslında biz, sizlerin de ödeyemediği faturalar için oradaydık. Ben orada bizi engelleyen polislere de ‘Sen evine gelen zamlı faturalardan şikayetçi değil misin?’ diye sordum.

*Herkes zamlardan ve gelen yüksek faturalardan şikayetçi. Birilerinin ses çıkartması gerekiyordu.

*Eskişehir’den bu ses çıktı. Ama diğer illerde olmayan bir durumla karşılaşıldı. Tek gerekçeleri de güvenlik. Eyleme katılanlar ne taşkınlık yaptı ne taş attı ne bir tarafı ateşe verdi.

*Bir olay da olmadı. Eylemde, milletvekillerimiz vali, emniyet müdürünü aramasına rağmen yürüyüş için izin çıkmadı.

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