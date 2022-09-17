Gelecek Partisi Sözcüsü, Merkez Bankası sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın bir televizyon programında Merkez Bankası'nı eleştirdiği konuşması nedeniyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile ilgili bir televizyon kanalında söylediği sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve ifade vereceğini açıkladı. Özcan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

* “Mesleğe başladığım, personeli olmaktan her zaman onur duyduğum, sağladığı burs imkanı ile yurt dışında yüksek lisans eğitimi aldığım Türkiye ‘Cumhuriyet’ Merkez Bankası, bir TV programındaki sözlerim nedeniyle şikayette bulunmuş.

* Elbette avukatlarımız şikayet dilekçesini inceledikten sonra kısa sürede savcılığa gidip ifademi vereceğim. Siyasette aktif olarak bulunduğum 3 yılda bir kez dahi hakaret dilini kullanmamaya gayret ettim. Vereceğim ifadede Merkez Bankasının itibarına asıl kimlerin zarar verdiğini tarihe kayıt düşülmesi için yazacağım.”

DAVUTOĞLU: TÜM YAPTIĞI AÇIKLAMALARIN ALTINA TEREDDÜTSÜZ İMZAMI ATARIM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Serkan Özcan'a sosyal medya paylaşımıyla destek çıktı. Davutoğlu, “Parti sözcümüz Serkan Özcan’ın gerçekleri konuşması birilerini rahatsız etmiş. Donanımı, birikimiyle Türkiye’nin sayılı ekonomistlerinden, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum sevgili kardeşim Serkan Özcan’ın yaptığı tüm açıklamaların altına tereddütsüz imzamı atarım” ifadelerini kullandı.

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