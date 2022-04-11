Gelir İdaresi Başkanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, koruma ve güvenlik Görevlisi pozisyonu için 27 personel alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, sözlü sınav esas alınmak suretiyle koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için 27 istihdam edecek.

Başvurular, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü başlayıp 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 17.30’da sona erecek.

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