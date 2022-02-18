Gemi söküm işçileri direnişlerinin 7. gününde yürüdü

İzmir'in Aliağa ilçesinde 22 farklı firmadan 2 bine yakın gemi söküm işçisi ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlere yönelik direnişlerinin 7. gününde yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler talepleri karşılanıncaya kadar direnişlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Latif SANSÜR

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Aliağa’da 22 ayrı firmada çalışan gemi söküm işçilerinin 11 Şubat Cuma günü kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı başlattığı direniş 7'inci gününe girdi.

Gemi söküm şirketi sahiplerinin grevin durdurulması talebini inceleyen Aliağa 2. İş Mahkemesinin, “Grevin Tedbiren Durdurulması” talebini reddetmesi, direnişteki işçilere moral oldu. Bu gün bir araya gelerek şantiyelere doğru yürüyüşe geçen işçiler, taleplerinin karşılanması için bir kez daha patronlara çağrı yaptı. İşçiler talepleri yerine getirilene kadar direnişin süreceğini duyurdu.

İŞTE İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Gemi Söküm İşçiliğinin ağır ve tehlikeli sanayi iş kolu kapsamına alınmasını isteyen gemi söküm işçilerinin diğer talepleri ise şöyle;

* Maaşlara zam yapılsın ve bankalar üzerinden ödensin.

* İşçilere kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilsin.

* İşçi temsilcileriyle protokol yapılsın.

* Direnen hiçbir işçi işten atılmasın, direnen işçilere açılan davalar geri çekilsin.

* Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılsın.

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