‘Gençler neden yurt dışına kaçıyor, araştırılsın’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİ Parti tarafından gençlerin neden yurt dışında yaşama istekleri olduğunun araştırılması önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti, gençlerin durumuyla ilgili çarpıcı veriler de sundu.

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İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel tarafından “Gençlerin yurt dışında yaşama isteklerinin nedenlerinin araştırılması, sorunlarının temeline inilerek çözüm yollarının bulunması” amacıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu. Önergenin gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı:

* “Ülkemizde maalesef gençlerin eğitim ve çalışma koşulları başta olmak üzere ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar gençliğin sorunlarını çözmek için adım atmayanların, gençlerin sorunların yönelik çözümleri olmayanların en büyük icraatı sorunlara görmezden gelmek, yok saymak olmuştur.

* Toplumsal bir kategori olarak değerlendirdiğimizde gençlik, nüfusun yaşı genel olarak 18 ile 25 arasında olan, toplumun oldukça geniş bir kesimini oluşturmaktadır. Ülkemiz de gençlerimiz arasında yapılan araştırma sonucunda yaşamış oldukları sorunların başında; işsizlik ve gelecek kaygısı, ifade özgürlüğünün kısıtlılığı, fırsat eşitsizliği, gençlere açılan alan eksikliği gelmektedir.

“GENÇLERİN YÜZDE 18’İ İŞ ARIYOR”

* 18-30 yaş arası 1230 genç ile yapılan araştırmada maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı %47, bu oran 2017’de %61 ‘di. Gençlerin %18’i iş arıyor, %73'ü kolaylıkla iş bulmanın zor olduğunu düşünüyor. İş arayan gençlerin %53’ü, çalışan gençlerin %35’i hayatından memnun değil.

* Gençlerin %66’sı aldıkları eğitimden memnun değil, %73’ü yan yüze eğitimin dana verimli olduğunu düşünüyor. Hane geliri 3000 TL altında olan gençlerin; %26’sı salgın döneminde işini kaybetti. %47’si kira, elektrik ve su gibi masrafları ödeyemiyor.

“GENÇLERİN YÜZDE 31’İ BAŞKA BİR ÜLKEYE YERLEŞMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

* %31’i bankadan ya da tanıdıklarından borç alarak geçimini sürdürüyor. Gençlerin %31’i başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünüyor, bu gençlerin %57’si daha iyi iş koşulları içi %7,5’i kişisel özgürlük alanlarını yetersiz gördükleri için Türkiye’den ayrılmak istiyor. Gençlerin sadece %6’sı sivil toplum kuruluşlar için gönüllü faaliyetlerde bulunuyor.

* Gençlerin %56’sı, tüm bu sebeplerden dolayı kendisini ebeveynlerinden dana şanssız görüyor. Bu bağlamda; Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yaşamış oldukları sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi ve yaşamış oldukları sorunların önüne geçilmesi amacıyla Anayasa 98'inci ve İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.”

REDDEDİLDİ

İYİ Parti’nin önergesi bugünkü TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi.

ERDOĞAN “ACIYARAK BAKIYORUM” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sırf daha iyi arabaya binmek, daha yeni telefon alabilmek, daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum” sözleri siyasette tartışma yaratmıştı.

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