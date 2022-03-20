Gençler söyledi, Kılıçdaroğlu’nun gözleri doldu
Gençlik buluşmasına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerin hep bir ağızdan "Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın" sözlerini içeren şarkıyı okuması üzerine duygusal anlar yaşadı, gözleri doldu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kadıköy’de düzenlenen “Güç Sende Senin Elinde” Gençlik Çalışması Lansmanı’nda konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu sahnedeyken gençler hep bir ağızdan Sefo isimli sanatçının “Bilmem mi” şarkısını okudu.
“Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın” sözlerini içeren şarkıda Kılıçdaroğlu duygusal anlar yaşadı.
Görüntüleri Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, paylaşımında Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek şarkının “Bilmem mi, zor günlerimde hep sen yanımda vardın” sözlerini not düştü.