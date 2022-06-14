Gençlere ücretsiz pasaport teklifi TBMM’de

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 26 yaşına kadar gençlerden pasaport harcı alınmamasını içeren kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Başak KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 26 yaşına kadar gençlerden pasaport harcı alınmamasını istedi ve bu konuda hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere, ‘'Yurt dışını gezip görmek için imkanlarınızı zorlayın'' dediğini hatırlatan Karabat, 10 yıllık pasaport için 1478 lira harç alındığını belirtti. Halen sadece tahsiline devam eden gençler 26 yaşına kadar pasaport aldıkları taktirde pasaport harcı ödemiyor. Okulla ilişkisi olmayan gençler ise pasaport aldıklarında harç veriyor.

Karabat'ın kanun teklifi ile Harçlar Kanununda değişiklik yapılması öngörülüyor. 26 yaşından gün almamış tüm TC vatandaşlarından pasaport harcı alınmaması amaçlanıyor. Karabat teklifi konusunda yaptığı açıklamada ‘'Gençlerimizin, iş istihdam ve eğitim olanaklarını geliştirmek için yurt dışına çıkmak amacıyla pasaport alırken ödedikleri yüksek miktarlardaki harçların son bulması gerekir. Eğitimine devam eden ve etmeyen genç ayrımını da kaldırmayı hedefledik'' dedi.