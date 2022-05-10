Gerilimli ‘kaçak saray’ davasında olay çıktı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut’un ‘1500 yıllık İslam Tarihinin Ümmete en fazla kötülük edeni’ başlıklı bir yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve “Kaçak Saray” dediği iddiasıyla açılan hakaret davası olaylı bitti.

Hayati ARIGAN

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İstanbul 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Nurullah Ankut ile avukatları ve Cumhurbaşkanının avukatı hazır bulundu.

DURUŞMA SALONUNDA POLİSLERİN ÇIKMASI İSTENDİ

Basın suçlarına bakan 2 Asliye Ceza Mahkemesi'nin aleni duruşmaya izleyicileri almaması nedeniyle gerilimli başlayan duruşmada Nurullah Ankut sözlerinin hakaret içermediğini savundu. Nurullah Ankut'un avukatları duruşma salonunda yer alan polislerin çıkmasını aksi halde savunma yapmayarak duruşmayı terk edeceklerini söyledi. Hakimin, polisleri mahkeme salonundan çıkarmayacağını belirtmesi üzerine Ankut ve avukatları duruşma salonundan dışarı çıktı.

HKP’LİLERLE GÜVENLİK ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Nurullah Ankut'u desteklemeye gelen partililer ile güvenlik görevlileri arasında mahkeme salonunun önünde başlayan tartışma adliye koridorlarında kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik görevlileri ile grubu arasındaki kavgaya müdahalesi ile HKP'liler adliyeden çıkarıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Çağlayan meydanında açıklama yapan avukat Tacettin Çolak sıkı yönetim ve devlet güvenlik mahkemelerinde bile silahların gölgesinde savunma yapmadıklarını belirterek mahkemenin taraflı davrandığını ileri sürdü. HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ise Cumhurbaşkanının üniversite diplomasının bulunmadığını belirterek Cumhurbaşkanlığının yasal olmadığını ileri sürdü.

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