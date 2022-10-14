Giresun’da ilginç kaza!

Giresun'da bir kişi, karşıdan karşıya geçtiği sırada caddede yavaş bir şekilde ilerleyen otomobilin kendisine çarptığı süsü vererek aracın üzerine atladı. Otomobil sürücüsü aracı durdururken yaşlı adam kaportanın üzerinden kayarak kendini yavaşça yere bıraktı.

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İlginç olay dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, caddede yavaş bir şekilde hareket halindeki otomobile yandan çarptı.

Ardından otomobilin kendisine çarptığı süsünü veren kişi, kendini duran otomobilin kaportasının üzerine attı. Bir müddet aracın üzerinde yatan kişi, daha sonra kendisini yere bıraktı. Bu sırada otomobil sürücüsü aracından inerek, yerde yatan erkek şahsın yanına gitti.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dakikalarca yerde yatan şahıs için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla alınan kişi, daha sonra kendi talebiyle ambulanstan inerek caddeden uzaklaştı.

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Öte yandan şahsın alkollü olduğu ileri sürüldü.

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