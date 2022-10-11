Gönüllü geri dönüş: Türkiye güzel ama insan ülkesini daha çok seviyor

Esenyurt'ta yaşayan 57 Suriyeli bugün otobüsle ülkelerine döndü.

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Esenyurt Belediyesi’nin 2018 yılında başlattığı ‘Gönüllü Geri Dönüş Projesi’ kapsamında sığınmacıların ülkelerine yol ücreti ödemeden dönmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bugün 35i çocuk 57 Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.

Belediyeye ait otobüse binen Suriyeliler, komşuları tarafından uğurlandı. Komşularından bazılarının gözyaşları ile veda ettiği gözlendi. Proje kapsamında şu ana kadar 3 bin 457 kişinin ülkesine döndüğü öğrenildi.

“BELKİ SONRA GERİ GELEBİLİRİM”



Ülkesine dönen Suriyeli Ahmet Araj, “Türkiye çok güzel bir ülke ama, insan ülkesini daha çok seviyor. Gitmekte kararsızdım, belki daha sonra geri gelebilirim” dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Her insanın kendi ülkesinde, doğduğu topraklarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Mecburi sebeplerden dolayı ülkemize gelmişlerdi. Tabi kolay değil burada tutunmak, iş bulabilmek, çalışabilmek. Doğru olan, memleketlerine dönmeleri. Biz de doğru olduğunu düşündüğümüz bir projeyi gerçekleştiriyoruz” dedi.

DHA

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