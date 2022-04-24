Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! Kılıçdaroğlu’ndan halka çağrı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 ay evinde elektriği olmayan 3 çocuk annesi Güllü Demir'in evine yaptığı ziyaretten görüntü paylaştı ve şöyle seslendi: "Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar!” 3 çocuk annesi Güllü Demir'in açıklaması da yürek burktu.

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Elektrik faturasını ödemeyerek yüksek zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Keçiören ilçesinde 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu Demir ailesine dayanışma ziyaretinde bulunmuş, gördüğü tablo karşısında tüm Türkiye'ye “Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum” diye seslenmişti.

“HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Demir ailesinin elektriksiz kalan evindeki görüşmesinden videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Bu karanlıklar ne zaman aydınlanır biliyor musun sevgili ülkem? Siz böyle yoklukları, yoksunlukları fark etmeye başlayınca. Farkına varmak hepimizin sorumluluğudur. Direneceğiz, duyacaklar!” ifadelerine yer verdi.

“3 AYDIR ÇOCUĞUM OKULA GİDEMİYOR”

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda 3 çocuk annesi Güllü Demir'in, CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na derdini anlattığı anlar yer aldı.

Güllü Demir'in, “3 aydır benim çocuğum okula gidemiyor. Beslenmesini alamıyor. Hiçbir şeyini alamıyorum. Kendim bir yana benim gibi çok insan var. Devletin bizlere yönelmesini istiyorum. Biz vatana evlat yetiştiriyoruz. Bas bas bağırılıyordu ‘3-4 çocuk' diye. Ben çocuğuma hiçbir şey göremiyorum. Çok koyu bir AKP'li olarak ben bunu söylüyorum. Artık sesimizi duymalarını istiyorum. Şu karanlıktan çıkıp aydınlığa girmek istiyorum. Artık karanlığımızı aydınlatsınlar” ifadelerini kullandığı görüldü.

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