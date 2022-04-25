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Güneydoğu tozla kaplandı: Göz gözü görmüyor

Türkiye'nin güneyinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oldu. Bölgede evlerin balkonları ve araçlar tozla kaplandı. 

Yayınlanma: 16:30 - 25 Nisan 2022 Güncellenme:
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Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak’ta toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Araç ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplandı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan çoğu vatandaşın maske taktığı görüldü.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nce, özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yoğun olmakla birlikte, Siirt, Mardin, Batman’da toz taşınımının etkili olacağı belirtildi. (DHA)

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