Güneşli havanın ardından sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahminlere göre güneşli ve sıcak havanın ardından bugün sağanak yağış geliyor. Yurdun hemen hemen tamamında kuvvetli yağış bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Yurdun birçok şehrinde hakim olan güneşli hava bugünden itibaren yerini sağanak yağışa bırakıyor. Sağanak yağış yurdun tamamında etkili olacak ve hafta sonuna kadar devam edecek. İstanbul’da cuma gününe kadar yağışın sürmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR YURDU SARIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR GÖRÜLECEK

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya ile Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trakya ile Aydın, İzmir’in güney ve doğusu, Muğla, Adana’nın güneyi, Osmaniye, Hatay, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Adıyaman, Ş. Urfa’nın kuzey ve batısı, Diyarbakır, Batman ile G. Antep çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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