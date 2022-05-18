Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’a veda

Meme kanseriyle mücadelesine yenik düşen haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt son yolculuğuna uğurlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, dört yıldır tedavi gördüğü meme kanserine yenik düştü ve dün yaşamını yitirdi. Bir çocuk annesi 39 yaşındaki Yurt için Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Yurt’un eşi Yiğit Yurt taziyeleri kabul etti.

Cenazeye başarılı spikerin ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Özlem Sarıkaya Yurt’un annesi Pervin Sarıkaya, kızının tabutuna sarılıp ‘Kır çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti’ diyerek ağladı. Yurt’un cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“HEPİMİZE ÖRNEK OLACAK BİR İSİMDİ”

Özlem Sarıkaya Yurt’un meslektaşı Cem Öğretir, “İnsanın kendisine ağabey dediği birinin kendisinden önce vefat etmesi gerçekten çok acı verici. Meslek için en iyi isimlerden biriydi çünkü güler yüzlüydü. Özlem hem iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla, duruşuyla, aslında hepimize örnek olacak bir isimdi” dedi.

“YETER Kİ SİZ ÜZÜLMEYİN DERDİ”

Mesai arkadaşı Burcu Kaya da, “Muhteşem bir çalışma arkadaşıydı. Muhteşem bir kardeşti. Özlem’in gidişi hepimizi çok sarstı. Hastalığında bile ben iyiyim, yeter ki siz üzülmeyin derdi. Onu çok özleyeceğiz” diye konuştu.

Burak Özcan ise, “10 yılı aşkın süredir beraber çalışıyorduk. Bu 10 yıl boyunca hep sevecen, hep yardımsever, iyi kalpli, iyi bir insan hangi özellikleri taşırsa onların hepsini taşıyan bir insandı. Çok acı bir gün, ailemizin bir parçasını kaybettik” dedi.

GÜLER YÜZ KONUSUNDA TEKTİ

Mesai arkadaşlarından Erhan Yılmaz, “O kadar disiplinli ağır başlı, işini o kadar iyi yapıyordu ki hayran kalmıştık. Mesleğimizde tanıdığım en naif, en güler yüzlü, işini en çok ciddiye alanlardan bir tanesiydi ama güler yüz konusunda tekti” ifadelerini kullandı.

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ İÇİN BÜYÜK KAYIP

Seda Öğretir ise, “Türk televizyon haberciliği için büyük bir kayıp. Son dakika yayıncılığının bence efsanesi ve bir numarasıydı. Yeni meslektaşların ondan öğreneceği çok şey vardı. Bir an olsun dün paylaştığım o anların gerçek olabilme ihtimalini düşünmemiştim” dedi.

İlginizi Çekebilir Haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti