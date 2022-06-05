Haliç Üniversitesi 12 öğretim görevlisi alıyor
Haliç Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Haliç Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
İlan Bitiş Tarihi : 15.06.2022
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…