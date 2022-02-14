Halil Falyalı cinayetinde 12 şüphelinin polis sorgusu sürüyor

Kıbrıs'ı sarsan Halil Falyalı cinayetine ilişkin aralarında Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 6 kişi İstanbul'da gözaltına alınırken 6 şüpheli de Kıbrıs'ta gözaltına alındı. 12 şüphelinin polis sorgusu sürerken, saldırıyla ilgili olduğu öne sürülen 2 Kalaşnikof ve 1 tabanca dün olay yerine bir kilometre mesafede, dere kenarında bulundu.

Habip ATAM

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Kıbrıs'ta kumarhane, otel, gazino işletmeciliği yapan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş, 8 Şubat'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet 9 mm ve 59 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof (AK47) tipi silahlarda kullanılan mermilere ait boş kovan bulundu.

16 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Cesetler üzerinde yapılan otopside Falyalı'nın 16, şoförünün 8 kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Her iki ismin de başına birer mermi isabet ettiği ve beyinde parçalanmaya sebep olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarından birinin ifadesinde “Silah sesleri duyduk en son iki el ateş sesi geldi ve kesildi” dediği öne sürüldü. Bu iddia saldırganların iki ismi de kesin öldürmek kastıyla son kez başlarına ateş ettikleri iddiasını kuvvetlendirdi.

‘ARAÇ ARIZASI SÜSÜ VERDİLER’

Kıbrıs polisinin olayla ilgili yaptığı araştırmaya göre; Falyalı, otelinden çıktıktan sonra saat 18.45 sıralarında evinin bulunduğu caddeye ulaştı. Evine 200 metre kala, saldırganların pusu kurduğu noktaya ulaştı. İddiaya göre, Falyalı'nın evine döneceği sokakta bir araç dörtlülerini yanar vaziyette bekliyordu. Araç sürücüsü kaputu açmış “arızalı” görünümü vermişti.

Halil Falyalı'nın şoförü yol kapalı olduğu için durmak zorunda kaldı. Şoför ne olduğunu anlamak için araçtan indi. Saldırı bu sırada gerçekleşti. Saldırganlar Falyalı ve Demirtaş’a adeta kurşun yağdırdı.

KORUMA ARACIYLA MESAFE OLUŞTU

İddiaya göre, Falyalı otelden çıkarken zırhlı aracına çocuklarını bindirmişti. Korumaları ve zırhlı araç, Halil Falyalı'yı takip ediyordu. Ancak konvoy arasında bilinmeyen bir sebeple mesafe oluştu. Koruma aracı saldırıdan 7 dakika sonra olay yerine ulaştı.

ÖNCE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kıbrıs polisi olaydan sonra geniş kapsamlı çalışma başlattı. Araştırmalarda saldırganların olaydan sonra 3 araçla kaçtığı belirlendi.

Kiralık olduğu anlaşılan araçlardan yola çıkan ekipler, 9 Şubat'ta Ömer Tunç'u, 10 Şubat'ta ise Yusuf Güneş'i gözaltına aldı. Daha sonra ise olay sırasında silahla ateş ettikleri belirtilen Falyalı'nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık 12 Şubat'ta yakalanarak emniyete götürüldü.

KORUMALARDAN ÇELİŞKİLİ İFADE

Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alma sebepleri de ortaya çıktı. İddiaya göre, 2 koruma ifadelerinde otomatik silahla düzenlenen saldırı sebebiyle koltuğun üzerine yattıklarını söylemişlerdi. Ancak elbiselerinde ve parmak swaplarında barut izine rastlandı. Sonrasında 2 isim de havaya ateş ettiklerini öne sürdü.

KÜVET ALTINDA TABANCA

Polis ekipleri, 12 Şubat gecesi önemli bir operasyon düzenledi. Alsancak'ta düzenlenen operasyonda, saldırıdan önce Alanya'dan yasadışı yollarla Kıbrıs'a gittikleri belirtilen Veysel Sarı ve Murat Çiçek gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, küvet altında poşet içerisinde 9 mm çapında bir tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

SİLAHLAR DERE YATAĞINDA BULUNDU

Gözaltına alınan Sarı ve Çiçek'in ifadelerinin ardından 13 Şubat'ta, Girne Çatalköy'de dere yatağında Kalaşnikof tipi 2 otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör, 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulundu. Ele geçirilen silahların saldırı düzenlenen yerin bir kilometrelik batı kısmında bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA İSTANBUL'A SIÇRADI

Kıbrıs'ı sarsan ve Türkiye'de de büyük ses getiren cinayetle ilgili yapılan çalışmaların bir ucu da İstanbul'a uzandı. Girne'de ilk gün gözaltına alınan şüpheliden elde edilen iddialar üzerine, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. İstanbul'da perşembe gecesi düzenlenen operasyonda Söylemezler olarak bilinen suç örgütünün önemli isimlerinde Mustafa Söylemez ve 2 adamı yakalandı.

Cumartesi gecesi ise ikinci bir operasyon düzenlenerek Söylemezler suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Mehmet Faysal Söylemez ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Kıbrıs’ta 12 Şubat’ta gözaltına alınan ve evlerinde 9 mm silah bulunan 2 şüphelinin de Mustafa Söylemez’le ilgili iddialarda bulundukları öne sürüldü. Şüphelilerin gözaltına alındıkları evlerin Mustafa Söylemez tarafından tutulduğu öne sürüldü.

EK GÖZALTI

İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin gözaltı süresi dün sona ermişti. Şüphelilerin dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildiği öğrenildi. Hakim karşısına çıkan 3 isim için 4 günlük ek gözaltı süresi verildi. Altı şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

KOORDİNASYON BİRİMİ OLUŞTURULDU

Büyük gizlilik içerisinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere, olayla ilgili sorular ilk gün sorulamamıştı. Kıbrıs'tan gelecek belge ve olay raporları beklenmişti. Falyalı cinayeti kapsamında, Türkiye ve Kıbrıs arasında koordinasyon birimi oluşturuldu. Ankara'da Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen koordinasyon kapsamında olay yerindeki deliller de incelenmek üzere Türkiye'ye getirildi.

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