Halil Falyalı cinayetinde Söylemez çetesinin kilit ismi gözaltında
Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın öldürülmesinin ardından İstanbul'da yakalanan üç şüpheli arasında, Söylemezler Çetesi'nin ele başı Mustafa Söylemez'in de olduğu öğrenildi. Diğer iki şüphelinin de saldırganlar arasında olduğu öne sürüldü.
KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demir’taş’ın öldürülmesinin ardından İstanbul’da yakalanan üç şüpheli arasında, Söylemezler çetesinin elebaşı Mustafa Söylemez’in de olduğu öğrenildi.
Diğer iki şüphelinin de saldırganlar arasında olduğu, cinayet sonrasında sürat teknesi kullandıkları iddia edildi. İstanbul’a havayoluyla geldikleri öne sürülen şüphelilerin yerlerinin telefon görüşmelerinden tespit edildiği öğrenildi.