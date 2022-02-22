Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'a döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi. O görüşmeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ‘Söylemez Kardeşler’, suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez’in olay günü sabahında Kıbrıs’tan uçakla İstanbul’a indiği ve Bakırköy’de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker’in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs’le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez’in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’i aramak için Süs’ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi.

Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in avukatının, Metin Süs’ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

SAVCILIKTA VE MAHKEMEDE DE SUSTU

Mustafa Söylemez, emniyetten sonra savcılık ve hakimlikte de susma hakkını kullandı. Mustafa Söylemez’in olay yerinden kaçarken giydiği mont ve ayakkabıları bıraktığı, Kıbrıs’tan İstanbul’a gelmesine ilişkin kendisine yöneltilen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Mustafa Söylemez’in ağabeyi Faysal Söylemez ve diğer şüphelilerin ise olayla alakalarının olmadığını belirterek suçlamaları reddettikleri kaydedildi.

YARGILAMALARI TÜRKİYE’DE YAPILACAK

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ederken Kıbrıs ve İstanbul adli makamları arasında bilgi ve belge alışverişi yapılıyor. Suça iştirakleri tespit edilen ve İstanbul’da yakalanan 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ve yargılama ise Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 11’inci maddesine göre Türk vatandaşı olmaları nedeniyle Türkiye’de yapılacak.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na çıkarılan şüphelilerin sorgusu, iş bölümü yapılarak 7 ayrı savcı tarafından alınmıştı. Yaklaşık 8 buçuk saat süren sorgulamaların ardından Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)

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