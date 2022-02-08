Halil Falyalı öldürüldü

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı ‘kirli para trafiği' iddialarıyla gündeme gelen Halil Falyalı, Kıbrıs’ta silahlı saldırıya uğradı.

Falyalı’nın aracına Çatalköy'de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Halil Falyalı’nın şoförünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırı sonucu ağır yaralanan Halil Falyalı, Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen de ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Yenen, “KKTC saatine göre 19.45 itibarıyla vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin; kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” dedi.

Öte yandan, saldırı sırasında Falyalı'nın eşi ile çocuğunun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEDAT PEKER’İN VİDEOLARINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında yaşayan Sedat Peker, Mayıs 2021'de yayımladığı videolarda hem Türkiye’den hem Kıbrıs’tan siyasetçilerle ilgili birçok iddiada bulunmuştu.

Bunlardan biri de Halil Falyalı'ydı. Otel ve kumarhane işletmecisi olarak tanınan Falyalı’nın ABD tarafından kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle arandığına dair haberler Türk basınında yer almıştı.

Bu iddiaların üzerinden aylar geçtikten sonra, Falyalı hakkında Kıbrıs mahkemelerinde farklı bir sebeple arama kararı çıkarıldı.

İş insanının kumarhanesinde çalışan bir kişiyi, kasadan izinsiz para aldığı iddiasıyla önce alıkoymak, ardından darp etmek ve zorla vekalet imzalatmak suçlamasıyla 7 Ekim 2021'den itibaren aranan Falyalı, 14 Ekim’de beraberinde üç zanlıyla birlikte teslim oldu.

Falyalı, ertesi gün tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Falyalı hakkında önce üç gün, ardından 70 gün tutuklu yargılama kararı çıkartıldı. 20 Ekim’de, Kıbrıs’ta Türkçe yayın yapan gazeteler, Falyalı’nın kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını; Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alındığını yazdı. Aralık ayında, Halil Falyalı, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldı.

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