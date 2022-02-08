Halk Ekmek yöneticisi ‘çok vahim’ diyerek paylaştı…

İBB’ye bağlı Halk Ekmek A.Ş Yönetimi Kurulu Başkanı Vekili Özgen Nama “çok vahim” diyerek Edirnekapı Ekmek Fabrikası'na gelen elektrik faturasını paylaştı. Fabrikaya eylül ayında gelen 202 bin liralık elektrik faturasının, ocak ayında 755 bin liraya fırladığı görüldü.

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Elektrik ücretlerine gelen zamlar, hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi. Bazı işletme sahipleri gelen elektrik faturalarını mekanların camlarına asarak tepki göstermeye başladı.

Elektrik faturalarından fahiş artışa bir tepki de İBB şirketi İstanbul Halk Ekmek A.Ş'den geldi.

Önünde uzun kuyrukların oluştuğu 1.25 TL'lik ucuz ekmeği üreten fabrikalar da zamdan payına düşeni almış durumda.

Halk Ekmek A.Ş Yönetimi Kurulu Başkanı Vekili Özgen Nama sosyal medya hebasından “Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek fabrikasının, Eylül-Ocak aylarının elektirik faturaları da böyle…” diyerek tepkisini gösterdi. Nama'nın paylaştığı eylül ayı elektrik faturasının 202 bin 974 TL olduğu, ocak ayında ise faturanın neredeyse 4 katına çıkarak 755 bin 127 TL geldiği görüldü.

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