Halk pazarda artık topluyor

Akşamları pazarlardan, marketlerin önündeki konteynerlerden yiyecek gıda toplayan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Fırat FISTIK

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Her geçen gün etkisi­ni daha çok hissettiren ekonomik kriz vatan­daşı çaresiz bırakıyor. Son aylarda çöp kon­teynerlerinde, pazar tezgahlarının altında atık sebze meyve topla­yan, çıkma tabir edilen yarı çürük ürünleri biraz daha ucuz fiyata alan vatandaşların sayısı artıkça artıyor.

Market yakınlarında bulunan konteynerleri daha çok kadın ve ço­cuklar kontrol ediyor. İşte o çaresiz insanların “memleketi bu hale getirenler utansın” dedirten sözleri:

– Pazara saat 6'da geliyorum, tezgahların altını topluyorum.

– Param yok alamıyo­rum. Böyle işte.

– Eskiden hiç pazara gelmezdim, marketlere giderdim. Artık mar­ketlere hiç gitmiyorum, pazara geliyorum.

– Alamadığımız için geç saatte geliyorum. Pazarcılar da artan malı veriyor. Allah hepsinden razı olsun.

– Hiç param yok, men­dil vererek alıyorum.

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