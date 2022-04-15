Halk pazarda artık topluyor
Akşamları pazarlardan, marketlerin önündeki konteynerlerden yiyecek gıda toplayan vatandaşların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Her geçen gün etkisini daha çok hissettiren ekonomik kriz vatandaşı çaresiz bırakıyor. Son aylarda çöp konteynerlerinde, pazar tezgahlarının altında atık sebze meyve toplayan, çıkma tabir edilen yarı çürük ürünleri biraz daha ucuz fiyata alan vatandaşların sayısı artıkça artıyor.
Market yakınlarında bulunan konteynerleri daha çok kadın ve çocuklar kontrol ediyor. İşte o çaresiz insanların “memleketi bu hale getirenler utansın” dedirten sözleri:
– Pazara saat 6'da geliyorum, tezgahların altını topluyorum.
– Param yok alamıyorum. Böyle işte.
– Eskiden hiç pazara gelmezdim, marketlere giderdim. Artık marketlere hiç gitmiyorum, pazara geliyorum.
– Alamadığımız için geç saatte geliyorum. Pazarcılar da artan malı veriyor. Allah hepsinden razı olsun.
– Hiç param yok, mendil vererek alıyorum.