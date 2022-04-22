Hani hurdaydı: THK’nın uçakları hazır, pilotlarla görüşülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok" dedi, Bakan Pakdemirli, "Hepsi hurda, vizonteledeki gibi kaputu açıyorlar motor yok" diye dalga geçti, SÖZCÜ üç yıldır ısrarla gündemde tuttu,.. Sonunda THK'nın uçaklarının bakımı yapıldı. Pilot arayışı başladı. Uçaklar bu yaz orman yangınlarında görev alacak.

Yusuf DEMİR

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Türkiye 3 yıldır orman yangınlarıyla havadan mücadeleyi ya uçaksız ya da yetersiz sayıda uçakla yapmak zorunda bırakıldı.

AKP iktidarı özellikle Bekir Pakdemirli’nin Orman Bakanlığı görevine atanmasından sonra, uzun yıllar başarıyla görev yapan Türk Hava Kurumu’nun CL-215 tipi uçaklarını devre dışı bıraktı. Son iki yıldır ihale şartnamesine konulan 5 bin litre şartıyla, 4900 litre kapasiteli THK uçakları sadece 100 litre için ihaleye sokulmadı.

BAKAN, ‘VİZONTELE’ DİYEREK DALGA GEÇMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli defalarca uçakların hurda olduğunu, antika olduğunu, uçamayacağını ileri sürdü. ”Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok” dedi.

ERDOĞAN: “THK’NIN ELİNDE UÇAK FALAN YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, geçtiğimiz yıl Türkiye’yi ayağa kaldıran orman yangınlarının en yoğun yaşandığı günlerde aynen şunları söyledi:

“Öyle bunların anlattığı gibi değil. Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu’nun uçakları varmış da… Neye göre söylüyorsun bunu, neyi biliyorsun da söylüyorsun. Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok. Ama bunlar duymaz uydurur kabilinden uyduruyorlar.”

BASKILARA DAYANAMADILAR

SÖZCÜ konuyu yaklaşık 3 yıldır sürekli gündemde tuttu. Özellikle yangınların yoğun olduğu dönemde vatandaşların ve muhalefetin ağır eleştirileri oldu. Son olarak SÖZCÜ 28-29 Mart’ta silbaştan düzenlenen ihalelerde THK uçaklarının kapasite bahane edilerek yine devre dışı bırakıldığını ortaya çıkardı. Haber üzerine geçtiğimiz yıl yaşanan felaketin yine yaşanacağından endişe edenler yine büyük tepki gösterdi.

Baskılar üzerine sonunda iyi haber geldi. Uçakların hurda olmadığı, bakımları yapıldığında rahatlıkla kullanılabileceği ortaya çıktı. SÖZCÜ’nün ulaştığı kaynaklar, Türk Hava Kurumu’na ait iki CL-215 model uçağın bakımlarının yapıldığını kaydetti. Uçaklar için daha önce Türk Hava Kurumu’nda görev yapan ancak bu süreçte işten atılan pilotların bazılarıyla görüşmeler yapıldığı ve dört pilotla anlaşmaya varılmak üzere olduğu ortaya çıktı. Pilotlardan bazılarının THY ve Pegasus’ta göreve başladığı ancak, yangın söndürme görevi için yaz aylarında özel izin alınabileceği belirtiliyor.

İHALEYE SOKULMAMIŞTI, MEVZUAT ZORLANACAK

Bu yıl ilk defa uçak tedariki için yetki verilen Savunma Sanayi Başkanlığı da, tıpkı Orman Bakanlığı gibi, şartnameye koyduğu maddeyle THK uçaklarının ihalelere girmesini engelledi. Ancak kamuoyundan gelen baskılar nedeniyle, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın doğrudan alım yetkisi devreye sokularak, THK uçaklarının kullanılması sağlanacak.

THK’NIN ELİNDE 9 UÇAK VAR

THK’nın elinde 9 CL-215 tipi uçak bulunuyor. Kasım ayında yapılan resmi açıklamalarda bunlardan 6 tanesinin kullanılabileceği kaydedildi. 4 tanesinin TAI tarafından bedelsiz uçuşa hazır hale getirilmesi için anlaşma imzalandı.

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