Hapis ve tazminat cezası alan eski müdüre ödül gibi atama

Antalya Konyaaltı ilçe Milli Eğitim Müdürü iken Eğitim sen Antalya Şube Başkanı Öztürk’e, küfür ve hakaret etmekten hapis cezası ve tazminat ödemeye mahkûm edilen Yakup Hoplar, Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

İsmail AKIN

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Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü iken, dönemin Eğitim sen Antalya Şube Başkanı olan A.Kadir Öztürk'e makamında küfür ve hakaret eden ve bundan dolayı hapis cezasına çarptırılan, ayrıca 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen Yakup Hoplar, Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Atamaya tepki gösteren Eğitim sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez konu hakkında basın açıklaması yaptı.

“GÖREVİNDEN ALINMALIDIR”

Sönmez açıklamasında şunları söyledi; “Son dönemde Antalya ilinde İlçe Milli Eğitim Müdürleri değişiklikleri yaşanmaktadır. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen atamalar sonucunda Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erdem Kaya bu görevinden alınmış ve yerine Kepez ilçe Milli eğitim Müdürü Yakup Hoplar atanmıştır. Yakup Hoplar daha önce Konyaaltı ilçe Milli Eğitim Müdürü iken o dönem Eğitim sen Antalya Şube Başkanı olan A. Kadir Öztürk'e makamında küfür ve hakaret etmiş ve bu fiilinden dolayı hapis cezasına çarptırılmış. Ayrıca önceki dönem şube başkanımız A. Kadir Öztürk'e 5000 tl tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

Küfür ve Hakaret etmekten hapis cezası almış ve tazminat ödemeye mahkum edilmiş olan Yakup Hoplar ödüllendirilerek Muratpaşa ilçesine ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştır. İktidarın yıllardır kamu istihdamında liyakat yerine, siyasal-ideolojik yakınlık, sadakat ve yandaşlık ilişkilerine göre istihdam uygulamalarını benimsediğini biliyoruz.

“EĞİTİMDE ÇALIŞMA BARIŞI ORTADAN KALKAR”

“Bu yöntemlerle eğitimin sorunları çözülemez” diyen Sönmez; “Bu yaklaşımla eğitimde başarı olmaz. Bu atamalarla eğitimde çalışma barışı ortadan kalkar. Yakup Hoplar'ın Muratpaşa ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması ile ilgili kararın hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı, hangi yetenekten doğru bu atamanın yapıldığı izaha muhtaçtır.

Eğitim sen olarak bir kez daha vurguluyoruz Yakup Hoplar küfür ve hakaretten dolayı hapis cezası almış ve tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Bu davranışı ile liyakatten yoksun olduğunu göstermiştir. Bu nedenle ödüllendirmeyi değil müdürlük görevinden alınmayı hak etmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden alınmalıdır” ifadesine kullandı.

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