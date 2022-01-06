Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...

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Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan habere göre; Hasan Kalyoncu Üniversitesi belirtilen akademik birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) alınacaktır.

Adaylar 19.01.2022 tarihine kadar başvuru gerçekleştirebilecek.

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