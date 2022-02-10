Hava durumu değişiyor, yağışlar ara veriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdu etkisi altına alan yağışlı hava dalgası bugün etkisini son kez gösterecek ve bir süreliğine ara verecek. Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından güncel hava durumu tahminleri yayınlandı. Türkiye’nin birçok bölgesinde kar ve sağanak yağmura neden olan yağışlı hava dalgası bir süreliğine yurdu terk edecek. Hafta sonu hava sıcaklıklarında büyük değişiklik beklenmese de parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülecek.

YAĞIŞLAR BUGÜN DE YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum’un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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