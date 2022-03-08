Hava durumu sertleşiyor: Kar yağışına saatler kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve küresel tahmin sistemleri tarafından yayınlanan tahminlere göre soğuk hava dalgası yurdu bugün etkilemeye başlayacak. Hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak, yağmur yurdu saracak. Yarından itibaren ise kar yağışı birçok şehirde kendini gösterecek, mart ayında kara kış yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en soğuk mart ayını yaşayan ülkemizi bu hafta kuvvetli kar yağışı bekliyor. Sibirya’dan gelecek soğuk hava dalgası yurdun hemen hemen tamamında kar yağışına sebep olacak. İstanbul ve Ankara’da 3 gün boyunca kuvvetli kar bekleniyor, İzmir’de ise bulutlu ve soğuk bir hava hakim olacak.

İSTANBUL MART ORTASINDA EKSİ DEĞERLER GÖRECEK

Baharın ilk ayı olarak kabul edilen mart ayı İstanbul için sert soğuklara sahne olacak. İstanbul’da 12 Mart tarihinde sıcaklıklar -1’e kadar inecek, Ankara’da -4 dereceyi görecek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu’da -7 dereceye kadar düşecek.

ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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