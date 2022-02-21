Hava durumuna dikkat: Yağışlı günler geri dönüyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bu haftanın ilk günlerinden itibaren yağışlar başlayacak. Hava sıcaklıkları hafta ortasından sonra düşüşe geçecek, iç ve yüksek kesimlerde kar görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yağışlar yurdu bugünden itibaren etkilemeye başlayacak, hava sıcaklıkları ise hafta ortasından sonra düşüş yaşayacak. Yağışlı hava tüm yurtta etkisini gösterecek ve hafta sonuna kadar sürecek.

YAĞIŞLAR BİRÇOK ŞEHRİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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