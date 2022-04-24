Hava ısındı, halk plaja akın etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hafta sonunda mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık artışı nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafta sonunda yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık nedeniyle halk plajlarında doluluk yaşandı.

Cumartesi ve Pazar günleri sabah erken saatlerden itibaren Paşatarlası, Bitez, Turgutreis ve Yalıkavak sahillerine akın eden yerli ve yabancı turistler saatlerce sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceyi aştığı görüldü. Bazı turistler ise teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN BODRUM’A AKIN ETTİLER

Turizm sezonu hazırlıklarını yaptıkların belirten otel işletmecisi Mesut Karlı (35) “Umudumuz yerli turizme kaldı. Çok soğuk ve bol yağışlı günlerin ardından havalar birden ısındı. Hafta sonunda Denizli, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerden gelenler de esnafa moral oldu” diye konuştu.

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