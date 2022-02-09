HDP’den MHP’ye geçmişti… MHP açıklama yaptı: Partimizden ihraç ettik

Mardin merkez Artuklu İlçesi’nde yerel seçimlerde HDP’den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, partisi tarafından kendisine ırkçı söylemlerde bulunulduğunu gerekçe göstererek HDP’den istifa ettiğini ve MHP’ye katıldığını açıklamıştı. MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, MHP’li Carti’nin 6 ay önce parti disiplinine uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç edildiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Mardin’in Artuklu İlçesi’nde HDP’den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, 2020 yılının Eylül ayında HDP’nin kendisiyle ilgili ırkçı söylemlerde bulunduğunu iddia ederek partiden istifa etti. Carti, HDP’den istifasının ardından MHP’ye geçerek Mardin’in tek MHP’li meclis üyesi oldu. MHP'li Carti'nin açıklamalarının ardından MHP Mardin İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artuklu Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Carti'nin parti tüzüğü ve disipline aykırı tavır ve davranışlarından dolayı 10 Ağustos 2021 tarihinde ihraç edildiğini duyurdu.

“PARTİ DİSİPLİNİNE AYKIRI DAVRANIŞLARDAN İHRAÇ EDİLMİŞTİR”

MHP Mardin İl Başkanlığınca yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çeşitli haber sayfaları ve sosyal medyada dolaşan ‘HDP'den ihraç edilen meclis Üyesi Mehmet Carti MHP'ye katıldı' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olan şahsın bağımsız bir şekilde İl Başkanlığımızı ziyaret etmesinin ardından bağımsız olarak müracaat etmiştir. Daha sonra parti tüzüğümüz ve disipline aykırı tavır ve davranışlarından ötürü 10 Ağustos 2021 tarihinde ihraç edilmiştir. Mardin'de ve bölgede her geçen gün büyük sempati ve destek toplayan MHP, daha kararlı adımlarla ilerlemeye ve büyümeye devam etmektedir. Partimizi karalamaya yönelik yapılan bu tarz haberlerin kasıtlı olduğunu görüyor takdiri kamuoyuna bırakıyoruz. Yapılan bu kasıtlı haberleri de esefle kınıyoruz.”

“BU KİŞİNİN PARTİMİZLE ALAKASI YOKTUR”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ise 6 ay önce Mehmet Carti isimli meclis üyesinin partilerinden ihraç edildiğini belirterek, “Mehmet Carti, iki sene önce partimize geldi, dedi ki ‘meclis üyesiyim. Ben üç ay önce partimden istifa ettim ve bağımsızım. Partinize alır mısın?' dedi. Bende ‘herhangi bir şeyin yoksa olur tabi. Neden almamayım?' dedim. Şimdi ben HDP ile aralarında ne geçti bilmiyorum. O zamanda yeni il başkanlığı görevine gelmiştim. Bu arkadaşımızı sonrasında partimize üye yaptık. Birkaç ay sonra belediyede içerisinde partimizin disiplinine ve prensiplerimize uymadığı için kendisine, partimize uygun hareketlerde bulunmadığını söyleyerek uyarılarda bulundum ve ‘seni ihraç ediyorum' dedim. Partimizde alınan kararı kendisine bildirerek, partimizle bir ilişkisinin kalmadığını söyledim. Bu kişinin partimizle alakası yoktur. Ancak ihraç edilmesine rağmen kendisiyle ilgili böyle haberler çıkıyor. Bu doğru mu?” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir HDP'li meclis üyesi MHP'ye geçti

İlginizi Çekebilir MHP'li Belediyeden, MHP İlçe Başkanına 50 TL'ye kıyak arazi