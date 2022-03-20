HDP’den seçim barajı tepkisi!

İstanbul'daki Nevruz kutlamaları Yenikapı miting alanında çok sayıda kişinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlik alanında konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçim yasası değişikliğine değinerek, "Yüzde 10 barajını bize karşı getirdiler ama mücadelemizle, inancımızla, yıktık. Şimdi yüzde 7'ye indirdiler MHP'ye hediye ediyorlar. Ama olsun bunun temelinde sizlerin mücadelesi var. O yüzde 7'yi de yıkacağız. Biz barajsız seçim istiyoruz. dedi.

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İstanbul’daki Nevruz kutlamalarının adresi Yenikapı oldu. Kutlamalara saatler önce Yenikapı'ya çıkan yollar polis tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Yenikapı'daki miting alanına girmek isteyen herkes tek tek arandı. Alanda halaylar, zılgıtlar ve geleneksel kıyafetler eşliğinde şarkılar söylendi, konserler verildi.

Nevruz kutlamasına HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Yeşil ve Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, SODAP Eş Sözcüsü Sevtap Akdağ Karahalı, SYKP Eşbaşkanı Cavit Uğur, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü katıldı.

“ZULÜM, ZORBALIK İKTİDARINI MUTLAKA BU GÜÇ DEĞİŞTİRECEKTİR”

Etkinlik alanında konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar,

“Zulme, zorbalığa, soyguna, sömürüye, talana, ranta karşı bütün ezilenleri, yoksulları, bütün ötekileştirilen halkları, emekçileri birleştirme mücadelemiz büyüyerek devam ediyor. Başarıya yürüyoruz. Zulüm, zorbalık iktidarını mutlaka ama mutlaka bu güç değiştirecektir.

Sadece iktidarı değiştirmekle kalmayacağız, biz bu ülkeye yeni bir başlangıcı da yaşatacağız. Nevruz yeni başlangıcın habercisidir. Nevruz bu ülkeye getireceğimiz baharların müjdecisidir. 2022 Nevruzu başarının en önemli dönemecidir.

O nedenle bütün zorluklara rağmen bu soğuğa, karakışa rağmen bu umutla, bu kararlılıkla, bu cesaretle meydanları dolduran sizleri kucaklıyorum. Eylül ayında açıkladığımız deklarasyonla Kürt sorununun da demokratik çözüme bütün halklar için büyük barışa giden yolda yürümeye kararlıyız. Sözümüzde duruyoruz. Baskılar bizi durduramıyor. ” dedi.

“BUGÜN BU ÜLKENİN YÜZDE 90’I AÇLIK VE YOKSULLUK İÇİNDE YAŞIYOR”

Sancar, “Bugün bu ülkenin yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk içinde yaşıyor. Bunun temelinde 3 temel politika var. Savaş politikaları, yandaşa rant ve soygun israf politikaları yatıyor.. Bizim emeğimiz, ekmeğimiz bir avuç sermayedarın, bir avuç savaş baronunun servetlerine servet katmak için talan ediliyor.

Ne diyor AKP Genel Başkanı; diyor ki, ‘ yoksulluk var diyenlere sesleniyorum. Bir merminin fiyatı nedir biliyor musunuz?’ diyor. Biz diyoruz ki, mermiye, tanka, topa değil, emekçiye, yoksula, bu ülkenin onurlu halklarına haklarını istiyoruz. Savaşa, topa, tanka değil, emeğe, ekmeğe, eşitliğe özgürlüğe susadık. Bu nevruz bunları kazanmanın zamanıdır. Bunu hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

“BİZ BARAJSIZ SEÇİM İSTİYORUZ”

Seçim yasası değişikliğine de değinen Sancar, “Yüzde 10 barajını bize karşı getirdiler ama mücadelemizle, inancımızla, yıktık. Şimdi yüzde 7’ye indirdiler MHP’ye hediye ediyorlar. Ama olsun bunun temelinde sizlerin mücadelesi var. O yüzde 7’yi de yıkacağız. Biz barajsız seçim istiyoruz. Herkes iradesiyle, gücüyle parlamentoda temsil edilsin istiyoruz. Biz bu ülkede çoğulcu, eşit, özgür, adil yaşam istiyoruz.” şeklinde konuştu.

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