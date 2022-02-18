Hekimlerden ‘Geççek’ şarkılı eylem

Türkiye genelinde Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan aile hekimleri özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle dün başlattığı iki günlük iş bırakma eylemi bugün de devam etti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyelerinin yaptığı eylemde Tarkan'ın son günlerde tartışmalara konu olan 'Geççek' şarkısı çalındı.

Kemal ATLAN

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Türkiye genelinde 7 bin 979 Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) görev yapan 24 bini aşkın aile hekimi sağlık meslek örgütlerinin desteğiyle, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle iki günlük greve gitti. 17-18 Şubat tarihlerinde yapılan eylemin ikinci gününde Eskişehir’de de ASM’lerde görevli hekimler iş bıraktı.

GEÇÇEK ŞARKISI ÇALINDI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, aile hekimlerinin iş bırakması nedeniyle Odunpazarı ilçesi Şair Fuzuli Caddesi’nde eylem yaptı. Eylemde, seyyar ses sisteminden Tarkan’ın yeni şarkısı olan ve bir çok tartışmayı da gündeme getiren ‘Geççek’ şarkısının çalınması dikkat çekti. Eylemde konuşan SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, son yıllarda giderek artan sorunların, ekonomik ve sosyal buhranın, artan pahalılığın, düşük ücretlerin sağlık emekçilerini canından bezdirdiğini söyledi. Özkavak, “Aylardır son derece naif bir şekilde taleplerimizi dile getirdik. Fakat iktidar bu taleplere kör sağır tavrını sürdürüyor. Yandaş sendikalar eliyle çalışanları oyalamaktan beklentiye sokmaktan başka bir şey yapmıyor” dedi.

“SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ORTAMLARINA SON VERİLSİN”

ASM’lerde çalışan binlerce sağlık emekçisinin dünden itibaren 2 gün süreyle iş bırakma kararı aldığını ve ekonomik sorunların yanı sıra tüm sağlık kurumlarında ve ASM’lerde devasa sorunların biriktiğini ifade eden Özkavak, taleplerini şöyle sıraladı:

“Bütün birinci basamak çalışanlarına insanca yaşayacak emekliliğe yansıyacak temel ücretler istiyoruz. Mobbinge keyfiyete yandaş sendika baskısına kuralsız ve güvencesiz çalışmaya antidemokratik uygulamalara, sağlıksız çalışma ortamlarına son verilmesini istiyoruz.

Cezalandırma yönetmeliği geri çekilmelidir. ASM’lerin çalışması performans kriterlerine göre değil bilimsel ve halkın sağlık ihtiyaçlarına göre olmalıdır.

ASM binaları kamusal olarak belli standartlarda bölgesel planlamalar ile yapılmalıdır. Tüm donanımı kamusal kaynaklarla yapılmalı her türlü iç donanımı sağlanmalıdır. Yeni açılacak bölgelerde çalışanların ücretlendirmesi reel koşullara göre hesaplanarak derece kademelerine göre uygun maaş almaları sağlanarak mağduriyetleri engellenmelidir.

Bu günlerde en önemli sorunlardan biri cari gider ödemeleridir. Zamlar karşısında eriyen ve hizmet sunumunu olumsuz etkileyen cari gider ödemeleri gerçek enflasyon oranında artırılmamıştır. Çok ivedi şekilde en az iki katına çıkarılmalıdır. Gerçek enflasyon oranında sürekli güncellenmelidir. Uzun vadede tüm giderler kamu tarafından karşılanmalı birinci basamak hizmetleri desteklenmelidir.

Giderek artan şiddet olaylarına karşı etkili caydırıcı bir şiddet yasası istiyoruz

Tüm ASM’lerde sözleşmeli olarak çalıştırılan personel kadrolu güvenceli olmalıdır. Bu sağlanana kadar tüm çalışanların ücretleri devlet tarafından karşılanmalıdır.”

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