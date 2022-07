Hendek faciasında hayatlarını kaybedenler anıldı

Sakarya Hendek'te iki yıl önce meydana gelen havai fişek faciasının yıl dönümünde hayatlarını kaybedenler anıldı. Mağdur ailelerle birlikte açıklama yapan CHP'li Engin Özkoç, "Buradaki acıyı, çaresizliği tarif etmek mümkün değil. Bir daha böyle canlar yanmasın diye Türkiye'ye adalet gelene kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda iki yıl önce meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler facianın yıl dönümünde fabrika önünde anıldı.

“TÜRKİYE’YE ADALET GELENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Hendek için adalet” yazılı pankart açan mağdurlarla birlikte açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, mağdur ailelerin sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Onlar çalışmak istiyorlardı, çoluğuna çocuğuna bakmak istiyorlardı. Buradaki koşulları defalarca yetkililere bildirdikleri halde hiç kimse, hiçbir şey yapmadı. Katiller dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşabiliyorlar. Katil sadece fabrika sahibi değil, denetçiler de, sessiz kalanlar da, onlar da bu davada katilliğe ortaklar. Hiç kimse sesini çıkartmadı.

O insanlar öldüler, gittiler neden? Çünkü çalışmak zorundaydılar. O insanların anısına, yanımda duran insanlar burada sadece kendi acıları için değil, başka acılar yaşanmasın diye adalet mücadelesi veriyorlar. Her hangi bir siyasi mücadele vermiyorlar. Onlar sadece kendi canlarının tarafı.

Can Atalay kimi öldürdü? Can Atalay kimin ölmesine göz yumdu? Can Atalay nerede hata yaptı? Masumları ve mağdurları koruduğu için mi cezaevinde? Peki gerçekten burada hata yapanlar neden yeterli cezayı almadı? Can Atalay gibi insanlar derhal mahkemeye verilip, tutuklanabiliyorlar.

Yanımda bulunan mağdur baba, derhal o kişiler tarafından mahkemeye müracaat edip sindirilmeye çalışılabiliyor. Ama devlet mekanizması tamda böyle zamanlarda, yani kendi insanından yana olması gerekiyor.

Mağdurdan yana olması gerekiyor. O yüzden buradaki acıyı, çaresizliği tarif etmek mümkün değil. Onların davasını sonuna kadar destekleyeceğiz. Bir daha böyle canlar yanmasın diye Türkiye’ye adalet gelene kadar mücadele edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Hendek'te Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nın farklı birimlerinde 3 Temmuz 2020'de patlamalar meydana gelmiş, 7 kişi hayatını kaybederken 127 kişi de yaralanmıştı. Aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2’si tutuklu 7 sanık, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

