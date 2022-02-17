Hulusi Akar, NATO Karargahındaki ikinci gün oturumlarına katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı. Corona virüsü atlattıktan sonra Brüksel'e giden Bakan Akar'ın sosyal mesafe, maske kurallarına dikkat ettiği görüldü. Bakan Akar yan yana oturduğu İngiltere ve İspanya Savunma Bakanlarına el dezenfektanı uzattı.

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen ikinci gün oturumlarına katıldı.

NATO Karargâhına gelişinde Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, toplantı vesilesiyle Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de ayaküstü görüştü.

Gürcistan ve Ukrayna konulu oturumun ardından Bakan Akar, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Savunma Bakanlığına atanmasından dolayı Bakan Ollongren'i tebrik eden Bakan Akar, Türkiye ve Hollanda arasındaki mevcut ilişkilere vurgu yaparak bunların daha ileri seviyeye taşınmasının önemine değindi.

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