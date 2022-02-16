Gazeteci Hülya Kılınç tahliye edildi
MİT mensubunun cenaze töreninin haber yapılmasıyla ilgili davada verilen hapis cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve dün yeniden tutuklanan gazeteci Hülya Kılınç bugün tahliye edildi.
Bir MİT mensubunun Libya'da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’e verilen hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.
Kararın ardından kendileri teslim olan ve cezaevine gönderilen gazeteci Barış Pehlivan ve Murat Ağırel dün gece geç saatlerde serbest bırakılmıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla Manisa'da E Tipi kapalı Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Hülya Kılınç'ın ise cezaevi komisyonun kararının ardından bugün tahliye edildi.